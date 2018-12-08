MHP’den ittifak açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimler dair yaptığı açıklamasında partisinin Ankara, İzmir ve İstanbul’dan aday göstermeyeceğini belirtti.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP’nin büyükşehirler dışında kalan 51 bölgede bedeliye başkanı adaylarını büyük ölçüde belirlendiğini hatırlatarak, “30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir’den aday göstermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İYİ Parti ve HDP’nin oluşturacağı ittifaka karşı Cumhur ittifakının adaylarını desteklemekte kararlı olduklarını vurguladı.

NTV