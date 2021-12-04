MHP’den Karakaya: Seçim zamanında olacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, erken seçim iddialarına yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Seçim zamanında olacak. Terörle mücadelenin, devletin bekasının devamı için Cumhur İttifakı’nın devam etmesi gerekiyor, 2023’te başarılı olması gerekiyor” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara’da muhtarlarla bir araya geldi. ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında gerçekleşen programda konuşan Karakaya, daha önce 9 bölgede, Türkiye’de 81 ilde genişletilmiş istişare toplantıları yaptıklarını söyledi. Karakaya, “Onun akabinde ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programımızı başlattık. Bu programlarda muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, onların yönetici temsilcileriyle, esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelip, istişare ediyoruz. Onların isteklerini, taleplerini, tavsiyelerini, önerilerini alıyoruz. Biz MHP olarak izlediğimiz politikalar, ülkenin genel durumu, gündemle alakalı konularda bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Sorular olduğunda soruları cevaplıyoruz” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın temellerinin 15 Temmuz gecesi atıldığını ifade eden Karakaya, “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir mensubu ve asli bir üyesi olarak bugünkü siyasi bölünmelerde ya da siyasi ayrışmalarda duruşunu gösteren siyasi bir harekettir. Bizim bugün burada Cumhur İttifakı içerisinde yer almamızı isteyen, Cumhur İttifakı’nın oluşmasını sağlayan Türk milletinin bizatihi kendisidir. 15 Temmuz akşamını bir hatırlayın. Sela sesleriyle bu millet sokaklara döküldü. İşte o gün o akşam Cumhur İttifakı, ‘birlik ve beraberlik’ dediğimiz bugünkü oluşumun temelleri atıldı. Cumhur İttifakı’nın temelleri 15 Temmuz gecesinde Türk milleti tarafından atıldı. O gece milletinin, devletinin yanında olan o işgal girişimine karşı olanlar bugün Cumhur İttifakı’nda. O akşam Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neredeydi? İstanbul’da havaalanına inmişti. İstanbul’a darbecilerin tankları gelmiş ve havaalanının önündeyken müsaade isteyip onun önünden geçip gitmiş ve bir belediye başkanının evine kapanmıştı. Çıkıp bir açıklama yapmadı. Ne zamana kadar? Ortalık netleşip millet sokağa dökülüp de ‘ben devletime, milletime sahip çıkıyorum, ben ülkemi, milletimi, devletimi teslim etmeyeceğim’ diye döküldükten sonra cılız bir açıklama yaptı” diye konuştu.