MHP’den kayyum önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Saffet Sancaklı, takımların borçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında kayyum önerisinde bulundu.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, takımların borç batağı içinde olduğunu belirterek, 4 büyükler dahil hiçbir kulübün borçların faizlerini dahi ödemesinin mümkün olmadığını söyledi. Futbol Federasyonu’na kayyum önerisinde bulunan Sancaklı, “Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, Futbol Federasyonu ve sporla ilgili de el çektirelim” dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi görüşülerek kabul edildi. Komisyonda söz alan eski futbolcu MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, Futbol Federasyonu’nu eleştirerek kayyum önerisinde bulundu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre Sancaklı, “Türk sporu, hakikaten artık kan kaybetmekten öteye gitmiş, çok çok kötü durumda” dedi.

2002-2018 yılları arasında tesis sayısında 1992 artış yapıldığına dair sunuma dikkat çeken Sancaklı, “Türkiye tarihinin en çok tesisinin yapıldığı, imkânların arttığı, paranın olduğu zamanda biz Türk spor tarihinin en kötü neticelerini alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sancaklı, 4 yılda bir yapılan son üç olimpiyatta Türkiye tarihinin en kötü sonuçlarının alındığını, madalyaların bir kısmının da ‘devşirme sporculardan’ geldiğini söyledi.

Süper Lig’de 18 takımda 20’şer yönetici olsa 360 kişiden hiçbirinin milli futbolcu olmadığına dikkat çeken Sancaklı, şöyle devam etti: “Türk futbolu uçurumdan aşağıya uçmuş vaziyette. Şöyle ki: Sadece 4 büyük kulübümüzün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon diye nitelendirdiğimiz takımların borcu 12 milyarı geçmiş. Yani bugünkü faizlerle ortalama yüzde 30’dan deseniz 12 milyarın yıllık faizi 3.6 milyar TL, dört kulübün ödemesi gereken sadece faiz miktarı. 30’dan hesaplasan 3.6 milyar lira yapar ki bunu hiçbir kulübün gelirinin karşılaması mümkün değil.”

Federasyon seçimlerini de eleştiren Sancaklı, “İktidara yakın insanlar olur, 20 küsur milyon oy alan bir partiden bahsediyoruz, tabii ki olacak ama ehil insanları koysaydınız keşke de Türk sporu bu hâle gelmeseydi. Mümkün olduğu kadar yandaşlar, akrabalar ve onlardan kurulu olduğu için de Türk spor tarihinin en kötü günlerini yaşıyoruz” dedi.

‘ŞİDDET TRİBÜNE YANSIRSA YUGOSLAVYA OLUR’

Futboldaki şiddet konusuna dikkat çeken Sancaklı, şu uyarılarda bulundu:

“Tribünlerde olaylar başladığı zaman nasıl durduracağız? Yugoslavya’da savaş, Partizan-Mostar maçından sonra başladı. Tribünlerde başlayan olaylarla tetiklendi, tetiklendi, tribünlerde olaylar bir başladı, ondan sonra da ülke 7’ye bölündü. Şimdi, bu FETÖ ve diğer terör örgütlerinin boş durduğunu mu zannediyoruz? Hayır. Futbol terörü üzerinde çalışıyorlar ve eğer biz bazı şeylere Meclis, bakanlık, Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmezsek arkadaşlar bu işin sonu kötü.”

Futbolda yabancı konusunda da değinen Sancaklı, 14 yabancıyı kim getirdiyse acil şekilde futboldan el çektirilmesi önerisinde bulundu. “Türk futbolcularının fiyatlarını düşürmek için 14 yabancıyı serbest bıraktık. Bir de Avrupa kupaları, işte Avrupa şampiyonaları falan başarı lazım” savunmasını da eleştiren Sancaklı, “Bu kadar yabancı geldi de şu anda bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi’nde final mi oynuyor?” diye sordu.

‘FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİÇBİR STADA GİDEMİYOR’

Futbolda ayrışmaya dikkat çeken Sancaklı, kayyum önerisinde bulunarak şunları söyledi: “Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına gidemiyor, her yerde tepki var her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili —genel konuşuyorum- el çektirelim.”

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