MHP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “CHP Lideri Kılıçdaroğlu her konuşmasında, ‘Yönetime geldiğimizde helalleşeceğiz’ diyerek FETÖ, PKK ve DHKP-C tutuklularına umut olmaktadır. Kılıçdaroğlu hangi hakla terör örgütlerinin şehit ettiği binlerce vatandaşımız adına konuşmakta, hangi vicdanla şehitlerimizin katilleriyle helalleşeceğini söylemektedir? Kılıçdaroğlu, milletin değil teröristlerin, Türkiye düşmanlarının dertleriyle dertlenmektedir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Büyükataman, “Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda istikrarlı ve tavizsiz bir şekilde ilerlemesini sürdürmenin yolu, 2023 seçimlerinden geçmektedir. Cumhur İttifakı yönetimindeki Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Dünyada ve bölgesindeki meselelerde kaderine mahkum şekilde sessizce bekleyen, istikameti, sözde müttefik batılı devletlerin zihinlerinde şekillenen bir Türkiye artık yoktur. Ülkemiz Cumhur İttifakı ile birlikte kendisine yönelen tüm tehditlere misliyle karşılık vermekte, asli çıkarlarını kendi iradesiyle savunabilmektedir. Zillet ittifakı, fonlarla şişirilen medyası aracılığıyla Türk Devleti’nin mücadelesine mani olmak istese de Türkiye’nin Cumhur İttifakı ile attığı adımlar Türk Milleti’nin zihnine kazınmıştır.