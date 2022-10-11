MHP’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Adaylık için ABD’ye koştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin “Cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru için ABD’ye koşmuştur. Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington ve Pentagon’dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu; kolonyalizmin askeri hâline gelmiştir” dedi.

Yalçın, partisinin 8 Ekim’de başlattığı “Adım Adım 2023; ‘Köyüm Benim’ Toplantıları”na ilişkin yazılı açıklamasında, CHP liderinin ABD gezisini eleştirdi. Yalçın, “Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bugünkü yönetimi tam tersine yola girmiş, icazeti millet yerine uluslararası kuruluşlardan ve aktörlerden almayı seçmiştir. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru için ABD’ye koşmuştur. Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington ve Pentagon’dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu; kolonyalizmin askeri hâline gelmiştir. Kılıçdaroğlu’nun ehliyetsiz ellerinde CHP yönetimi; milletin emrine değil, emperyalizmin yörüngesine girmiştir” görüşünü dile getirdi.