MHP’den seçim sonuçları hakkında açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın seçim sonuçlarını duyurmasının ardından açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama geldi. Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu sağladığını hatırlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, cumhurbaşkanı seçiminin de 2. tura kaldığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Yalçın, ”Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur.” dedi.

Seçim öncesi MHP’yi baraj altı gösteren anketlere tepki gösteren Yalçın açıklamasında, “Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür.” ifadesine yer verdi.

Seçimlerin galibinin Türk milleti olduğunu da söyleyen Yalçın, “14 Mayıs akşamında tecelli eden, millet iradesidir.” değerlendirmesinde bulundu.