MHP’den SİHA tepkisi: Dokunan eli kırarız

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, muhalefetin İHA ve SİHA projelerine yaptığı eleştiriye tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Buradan ilan ediyorum, İHA’lara dokunan eli kırarız. İHA/SİHA’lar nezdinde milli savunma adımlarımızı sekteye uğratacaklar” ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs’ta sandık başına gitmek için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı adayları geçtiğimiz günlerde belli olurken, milletvekili adayları içinse artık son saatlere girildi. Siyasi isimler son dönemde medyada sık sık boy gösterirken, son isimlerden birisi de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay oldu. Akçay, katıldığı televizyon programında soruları cevaplarken, muhalefete yönelik sert açıklamalarda bulundu.

“MUHALEFET İSTİKRARSIZ DÖNEME GERİ DÖNMEK İSTİYOR”

Akçay, “Türkiye yükselişe geçmiştir. Bu yükselişe ket vurulmaması gerekir” derken, “Türkiye’de uzun süre siyasi istikrarsızlık olmuştu. Muhalefet istikrarsız döneme geri dönmek istiyor. Savunma sanayiindeki hamleler bu istikrarın sonucudur” dedi.

Yerli ve milli otomobil Togg üzerinden örnek veren Akçay, “Sanayii Bakanı Togg aracıyla Meclis’e geldi. Akşam geç saate kadar sergilendi. Muhalefetin vekilleri görmeye bile gelmedi. Bütün dünya Türkiye’nin savunma sanayiinde yaptığı hamleyi konuşuyor fakat içimizde bunları görmemek için inat eden kesimler var” ifadelerini kullandı.

“İHA’LARA DOKUNAN ELİ KIRARIZ”

Muhalefetin, özellikle de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarını hedef alan Akçay, “Muhalefet, ‘iktidara gelirsek İHA/SİHA’lara dokunuruz’ diyor. Buradan ilan ediyorum: İHA’lara dokunan eli kırarız. İHA/SİHA’lar nezdinde milli savunma adımlarımızı sekteye uğratacaklar” ifadelerini kullandı.

“Amerika’ya tabanca ihraç eden bir ülkeyiz biz” diyen Akçay, “Savunma sanayii ürünlerinden 170 ülkeye ihracat söz konusu. Bu ihracat son dönemde ivme kazandı” dedi.

PKK BU SEÇİMDEN NE BEKLİYOR?

PKK terör örgütünü yurt içinden püskürttüğümüzü ve yurt dışında da örgüte aman vermediğimizi belirten MHP Grup Başkanvekili Akçay, örgüt üyelerinin bitme noktasına geldiklerini telsiz konuşmalarında ve birtakım toplantılarda dile getirdiklerini belirtti.

Akçay, “Zaten asıl ittifak CHP ile HDP arasında. Diğerleri figüran, gazoz kapağı deyim yerindeyse. Hiçbir hükümleri de yok. Hani diyordu ya Meral Akşener, ‘noter masası olmayız’ diye. Kalkmaya çalışınca perişan şekilde tekrar masaya oturttular. HDP, CHP’yi davet etti, ‘gel gel’ yaptılar. Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Diğerleri suspus oldu. Aralarında ne görüşüldüğü, vaat edildi, meçhul” ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN’A VE PKK’LI TERÖRİSTLERE AF GETİRECEKLER”

“CHP iktidarına PKK ve HDP’yi de ortak etmek istiyor” yorumunda bulunan Akçay, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık verilecek mi gibi konular önemsiz konular. Kaldı ki bir de FETÖ var. FETÖ de PKK gibi Erdoğan iktidarını devirip Kılıçdaroğlu’yla kurdukları ittifakın iktidar olmasını istiyor. Meclis’imizi bombalayan, 250 insanımızı şehit eden katillere af vadediyor. Yeniden semirmenin yollarını bu ittifakın iktidarından geçtiğini biliyor.

Kılıçdaroğlu ‘Demirtaş ve Kavala serbest kalsın istiyorsanız bana oy vereceksiniz’ dedi. HDP’nin sözcüleri ‘Bebek katili Öcalan’ın özgürlüğünü’ vadediyor. Demek bunlar Öcalan’a ve PKK’lı teröristlere af getirecekler.”