MHP’li Birol Gür istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında istifa ettiğini açıkladı.

2018 yılından beri MHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Birol Gür, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. Görevinden milletvekili adaylığı için istifa ettiği iddia ailen Gür, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz.”

Gür’ün 2023 seçimlerinde yine MHP’den milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.