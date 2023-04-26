MHP’den Biden’a: Kimse bize akıl vermeye kalkmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçime müdahale ettiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatları, tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ramazan Bayramı sonrası tempo artıran MHP teşkilatları, her platformda vatandaşla buluşmak için yoğun gayret gösteriyor.

Seçim çalışmaları çerçevesinde bir dizi ziyarette bulunan MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28’inci Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Karadeniz Asıllı Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (KARADENİZSİAD) ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Büyükataman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın 14 Mayıs seçimlerine müdahale ettiğini söyleyerek, “Kimse bize akıl vermeye kalkmamalı” dedi.

Büyükataman yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yapılacak olan seçimleri merak etmeyen hiçbir ülke yok. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere artık üzerine vazife olmayan birtakım gayretler de bariz bir hal aldı. Bu ülkede yaşayıp kendi iradesini yok sayan birtakım dayatmalara bu milletin hazmedebileceğini zannetmiyorum. Amerika ve Avrupa Birliği üyesi pek çok ülke çok açık irade beyanında bulunuyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden seçildikten sonra bu konu ile alakalı öyle net bir tavrı var ki hazmetmek mümkün değil. Biden Türkiye’deki dostlarıyla Recep Tayyip Erdoğan’ı bu seçimlerde alaşağı etmek istediklerini, bir iktidar değişikliği için ne gerekiyorsa yapacaklarını çok açık bir şekilde ortaya koydu.