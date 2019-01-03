MHP’li Erhan Usta’ya ihraç

AK Parti ile yapılan itifak hakkındaki görüşleriyle partisinde tepki toplayan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yaptığı açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi” ifadesini kullandı.

ERHAN USTA NE DEMİŞTİ?

Erhan Usta ise, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri için, “Samsun’da ittifak olmazsa olmaz değil. Jest ile rest arasında bir harf var” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Usta’nın o açıklama nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Erhan Usta 24 Ekim’de de, İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergesine, parti yönetiminin bilgisi olmadan ”Evet” oyu verdiği için grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

TRT