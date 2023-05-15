MHP’li Yalçın: Sayın Erdoğan açık ara birinci gelecek

Dün gerçekleştirilen seçimlere dair açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erdoğan’ın açık ara birinci geleceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamasında, ‘Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur.’ ifadelerini kullandı.