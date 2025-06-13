MHRS’de Kadın Ayrımı Kaldırıldı

AYRIMIN KALDIRILDIĞI AÇIKLANDI

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde kadın doğum randevularında, kadınların evli veya bekarlıklarının ayrımına maruz kalmaları üzerine tepkiler artmaya devam ediyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak bu ayrımın kaldırıldığını duyurdu.

BİLKENT HASTANESİ İLE GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Odanın yaptığı açıklamada, “Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Tabip Odası olarak yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir.” ifadesi kullanıldı. Bu görüşmeler sonucu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde ‘evli/evli olmayan’ ayrımının kaldırıldığı ve kadın hastaları rahatsız eden bu uygulamanın sona erdiği belirtildi.

KADIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLECEK

Ayrıca, açıklamada, “Sağlık hizmeti sunumunda insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırılık taşıyan uygulamalara karşı odamızın çalışmaları ve temasları devam edecektir.” denildi. Bu durum, tabip odasının kadınların haklarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.