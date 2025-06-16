Mhrs Erişim Problemleri Yaşıyor

MHRS SİSTEMİNDEKİ ERİŞİM SORUNLARI

MHRS’ye erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden sisteme ulaşamadıklarını bildirdi. Sosyal medya platformlarında “16 Haziran MHRS’ye neden girilmiyor?” sorusu sıkça gündeme geldi. Randevu almak isteyenler, özellikle rapor ve kontrol süreci dahilinde büyük mağduriyetler yaşadı.

ERİŞİM SORUNLARININ NEDENLERİ

MHRS’ye giriş sorunları, sistemdeki yoğunluk ve bazı teknik arızalardan kaynaklanıyor. Özellikle sabah saatlerinde başlamış olan bu erişim sıkıntıları, gün boyunca çeşitli bölgelerde devam etti. Kullanıcılar, “MHRS çöktü mü?” sorusuna yanıt aramakta. Yapılan teknik incelemelerde, bazı kullanıcıların VPN ya da yurt dışı IP adresleri üzerinden sisteme erişmeye çalışması güvenlik nedeniyle engelleniyor. Bu durum, “16 Haziran MHRS’ye neden girilmiyor?” sorusuna önemli bir yanıt sunuyor.

KULLANICILAR İÇİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Diğer sorunlar arasında tarayıcı önbelleği ve uygulama verilerinin dolması da yer almakta. “MHRS çöktü mü?” diye düşünen kullanıcıların, tarayıcı çerezlerini temizleyerek veya uygulamanın önbelleğini sıfırlayarak tekrar giriş yapmaları öneriliyor. Erişim problemi yaşayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı alternatif çözüm yolları sunuyor. “16 Haziran MHRS’ye neden girilmiyor?” sorusu etrafında ALO 182 hattı üzerinden randevu alımı hala aktif şekilde devam ediyor. Böylece MHRS çöktü mü sorusunun yanıtı olarak, telefonla işlem yapma imkânı sağlanmış oluyor.