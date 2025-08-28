Mhrs İle Randevu Alma Süreci Açıklandı

MHRS ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE RANDEVU ALMA

Mhrs üzerinden üniversite hastanelerine randevu alma konusu, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. “Mhrs’den hangi hastanelere randevu alınabiliyor?” sorusu, birçok vatandaşın aklında önemli bir merak konusu haline geldi. Bu konu üzerinde sosyal medyada ve haberlerde çokça tartışma söz konusu.

SAĞLIK BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üniversite hastanelerine MHRS sistemi üzerinden randevu alma ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS aracılığıyla randevu alınabileceğini açıkladı. Bakan, “Biz bakanlık olarak, sağlık hizmeti sunulan tüm alanların iyileştirilmesi için gayret gösteriyoruz. Üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri ya da özel hastaneler ayrımı yapmadan, tümünü milletimize hizmet eden sağlık kurumları olarak görüyoruz. Amacımız, sağlık bilimleri alanında her türlü desteği sağlayarak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak” dedi.

PİLOT UYGULAMA TARİHİ

Bakan Memişoğlu, MHRS üzerinden randevu sisteminin pilot uygulamasının 1 Eylül’den itibaren Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversiteleri aracılığıyla aile hekimliği ile başlayacağını belirtti. Ayrıca, 3-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Halk Sağlığı Haftası’nın yaklaşmakta olduğunu hatırlatarak, koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önemi yine vurguladı. Bu çerçevede birçok farkındalık etkinliği düzenleyeceklerini de aktardı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE VURGU

Memişoğlu, koruyucu sağlık konusunun kendileri için her zaman öncelik taşıdığını ifade etti. Toplumun sağlıklı yaşamı benimsemesi için proaktif bir yaklaşım sergilediklerini belirten Bakan, mobil sigara bırakma araçları ile mahallelerde, köylerde ve toplu alanlarda sigara kullananlara destek sunacaklarını söyledi. Bu bağlamda, sigarayı bırakma yollarını açıklayacaklarını dile getirdi. “Akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri olan sigara kullanımını hep birlikte Türkiye’de azaltmayı amaçlıyoruz” şeklinde bir çağrıda bulundu.