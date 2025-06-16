Mi6, İlk Kadın Yöneticiye Sahip Olacak

KADIN YÖNETİCİ İLE YENİ DÖNEM

MI6, 116 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın tarafından yönetilecek. 1999 yılında gizli istihbarat servisine katılan Blaise Metreweli, teşkilatın 18. başkanı olma yolunda ilerliyor. Metreweli, eski Türkiye Büyükelçisi Sir Richard Moore’dan bu yılın sonunda görevi devralacak. Şu an teknoloji ve yenilikten sorumlu olan Metreweli, yeni görevine ilişkin “gurur ve onur” duyduğunu ifade etti. Başbakan Sir Keir Starmer, bu atamayı “tarihi” olarak tanımladı.

MI6’IN TEMEL GÖREVLERİ

MI6, Birleşik Krallık’ın güvenliğini artırmak için yurt dışında istihbarat toplamakla görevli. Temel hedefleri, “terörizmi durdurmak, düşman devletlerin faaliyetlerini engellemek ve siber güvenliği güçlendirmek.” “C” olarak tanınan şef, servisin kimliği kamuya açık olan tek üyesidir. 47 yaşındaki Metreweli, ajanların kimliklerini gizli tutmayı ve Çin’in biyometrik gözetimi gibi tehditlere yönelik yeni yollar aramayı amaçlayan önemli teknoloji ve bölümünün yöneticisi. Bu görevde olanlara “Q” adı veriliyor.

GÜVENLİK SORUNLARINA YAKLAŞIMI

Metreweli, “MI6, MI5 ve GCHQ ile birlikte İngiliz halkının güvenliğini sağlamakta ve Birleşik Krallık’ın denizaşırı ülkelerdeki çıkarlarını korumakta hayati bir rol oynamakta” dedi. Ayrıca, “MI6’nın cesur görevlileri ve ajanları ile çok sayıdaki uluslararası ortağımızla birlikte bu çalışmaları sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum,” diye ekledi. Cambridge Üniversitesi’nde antropoloji eğitimi alan Metreweli, MI5’ta direktör düzeyinde görevler üstlenmişti.

ZORLUKLAR VE GÜVENLİK TEHDİTLERİ

Metreweli’nin liderlik edeceği kurum, eşine pek rastlanmayan zorluklarla karşı karşıya. Coğrafi olarak bu zorluklar, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’den kaynaklanıyor. Bu dört ülke, Birleşik Krallık ve Batı’nın küresel çıkarlarını baltalamak için işbirliği yapıyor. MI6, hem düşman ülkeleri hem de El Kaide gibi devlet dışı grupları hedef alarak İngiltere’nin düşmanlarından sırları çalmak için insan muhbirler kullanıyor. Hızla gelişen dijital inovasyon çağında MI6, düşmanlarının önüne geçmek ve güncelliğini korumak adına daha hızlı hareket etmek zorunda.

TEHDİTLERİN GÖRÜLMESİ

Eylül 2024’te, MI6 Başkanı Sir Richard ile CIA Başkanı William Burns, uluslararası dünyanın “Soğuk Savaş’tan bu yana görmediğimiz bir şekilde tehdit altında olduğu” konusunda uyarılarda bulundu. İkili, “Ukrayna’daki savaşın ötesinde, Rus istihbaratı tarafından Avrupa çapında yürütülen pervasız sabotaj kampanyasını bozmak amacıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YENİ ATAMALARDAN BAHSEDİLİYOR

Sonbaharda beş yıllık görevini tamamlayacak olan Sir Richard, Metreweli’nin “tarihi atamasından” “kesinlikle memnun olduğunu” belirtti: “Blaise son derece başarılı bir istihbarat subayı ve liderdir.” MI6’in yeni şefi olarak Metreweli’nin sorumlu olduğu Dışişleri Bakanı David Lammy, kendisinin “ideal” bir aday olduğunu ifade etti ve Birleşik Krallık’ın “küresel istikrarsızlık ve ortaya çıkan güvenlik tehditleri” ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Başbakan Keir Starmer de Richard Moore’a “adanmış hizmeti” için teşekkür etti ve Metreweli’nin liderliğinden beklentilerini dile getirdi.