MİA Başkanı Köse, PKK’nın Fesih Kararını Değerlendirdi

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, bölücü terör örgütü PKK’nın “silah bırakma ve fesih” kararını değerlendirdi. Köse, bu durumun Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Türkiye on yıllardır ayağına bağ olan ve ülkemizde kardeşlik iklimini zehirleyen çok önemli bir badireyi geride bırakarak yeni bir döneme yelken açacaktır.” dedi. Köse, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararının, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadele serüvenindeki en kritik aşama olduğunu vurguladı. Köse, “Türkiye’de güçlenecek olan barış ve güvenlik iklimi tüm bölgede istikrarın yeniden oluşmasına katkı sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

SIYASETİN YENİ DÜZENİ

Köse, bu sürecin başarılı olması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın, devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti. “Şüphesiz bu aşama on yıllara sari bir mücadele zemini üzerinde yeşermiştir. Artık silahların gölgesinde siyaset yapma dönemi sona ermiştir.” diyen Köse, Türkiye’nin demokratik olgunluğu açısından yeni bir aşamaya doğru ilerlediğini belirtti. Sürecin yeni aşamalarının ve meydan okumalarının gerçekleşeceğini de kabul eden Köse, “Ancak sürecin ardındaki siyasi irade, devlet garantisi ve toplumsal destek bu meydan okumaların üstesinden gelmemizi sağlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

BARIŞIN ANLAMINA VURGU

Köse, bu sürecin meyvelerinin zamanla verileceğini ve iniş çıkışların olabileceğini de ifade etti. “Süreci bozmaya, sabote etmeye çalışan iç ve dış mihraklar da olacaktır. Ancak üzerinde mutabık kalınan istikamet ve barış ve istikrar vizyonu, 86 milyonun arzu ettiği huzur ve refah ortamına yakınlaştıracak çıkış yoludur. Barışın kaybedeni olmaz.” dedi. Türkiye’nin terör sorununu aşıp iç cepheyi güçlendirerek, “büyük Türkiye uzlaşısına” erişeceğini ve bu sayede dünya siyasetinde daha güçlü bir aktör olacağını belirten Köse, yeni dönemin Türkiye için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.