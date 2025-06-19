MİA, Savunma İstihbaratı Raporunu Yayınladı. Analizde, OSINT 3.0 Dönemi Bekleniyor. Yapay Zeka, İstihbaratta Önemli Rol Oynayacak. OSINT Ekosistemi, Gelecekte Genişleyecek. Verilerin Analizi, Stratejik Avantaj Sağlayacak. Güvenlik ve Savunma Politikasını Şekillendirecek

MODERN SAVUNMA İSTİHBARATINA YENİ PERSPEKTİFLER

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), “Modern Savunma İstihbaratı ve Açık Kaynaklı İstihbarat Yaklaşımı” adlı raporunu yayınladı. Bu analiz, 21. yüzyılda yeniden önem kazanan konvansiyonel harp tehditlerini ve askeri istihbarattaki dönüşümü ele alıyor. “Modern Savunma İstihbaratı ve Açık Kaynaklı İstihbarat (OSINT) Yaklaşımı” başlıklı bölümde, 11 Eylül sonrası dönemde devletler arası harp ihtimalini düşük gören yaklaşımın, günümüz jeopolitik gelişmeleriyle birlikte geçerliliğini yitirdiği ifade ediliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, İran-İsrail gerilimleri ve Hindistan-Pakistan arasındaki çatışma senaryoları, askeri konjonktürde yeniden yapılanmanın örnekleri arasında yer alıyor.

KÜRESEL SAVUNMA HARCAŞMALARINDA ARTIŞ

Akademi’nin raporuna göre, 2024 yılı itibarıyla küresel savunma harcamaları 2,7 trilyon doları geçeceği öngörülüyor ve bu durum, hem bölgesel hem de küresel çapta harp senaryolarının ihtimalini artırıyor. Bu bağlamda, Tayvan üzerindeki bir Hint-Pasifik krizinin ABD-Çin gerginliğini de kapsayarak daha yıkıcı olacağı kaydediliyor. Analizde, savunma ekonomisindeki ve silahlanma yarışındaki hızlı yükseliş ile güç dengelerinin yeniden belirlendiği bir döneme girildiği belirtiliyor. Ayrıca, artan tehdit ortamına karşı savunma istihbaratında yeni kabiliyetlerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ VE OSINT 3.0 DÖNEMİ

Konvansiyonel harp riskinin artması, istihbarat servislerinin veri işleme, analiz ve tahmin kabiliyetlerinin önemini gözler önüne seriyor. Akademi, yüksek yoğunluklu çatışma alanlarında istihbaratın hem askeri hem de stratejik karar alma süreçlerindeki belirleyici rolüne dikkat çekiyor. Rapor, Web 2.0 ile hızlanan Açık Kaynak İstihbaratı’nın (OSINT), yakın gelecekte OSINT 3.0 dönemine geçiş yapacağına da vurgu yapıyor. Yapay zeka temelli sistemlerin devreye girmesiyle analiz süreçlerinde insan-makine iş birliği modeline geçileceği, açık verilerden stratejik seviyede anlam çıkarma yeteneğinin artacağı ifade ediliyor.

ŞEFFAFLIK VE GÜVENLİK PARADİGMASI

Analize göre, günümüzde daha önce yüksek gizlilik derecesine sahip askeri bilgilerin pek çoğu, açık kaynaklardan edinilebiliyor. Uydu görüntüleri gibi birçok veri artık düşük maliyetlerle analiz edilebiliyor. MİA, bu durumun hem stratejik avantaj sağladığını hem de güvenlik açığı risklerini artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca, askeri unsurların ulusal güvenlik politikalarında artan ağırlığı, teknolojik altyapı ve gelişmiş veri işleme yeteneklerinin önemini artırıyor.

DİJİTALLEŞME VE ANALİZİN ÖNEMİ

Artan veri hacmi ve dijitalleşmenin karar alma süreçlerinde bilgiye dayalı analizlerin önemini çok daha fazla arttırdığı vurgulanıyor. Milli İstihbarat Akademisi’nin raporuna göre, bu gelişmeler doğrultusunda strateji ve istihbarat topluluklarının, devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının şekillendirilmesinde önemli roller üstleneceği ifade ediliyor. Bu çerçevede, çok aktörlü ve teknolojik açıdan donanımlı bir istihbarat ekosisteminin kurulması, ulusal güvenlik açısından kaçınılmaz hale gelecektir.