MİAD İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardımda Bulundu

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YARDIM ELİ

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD), ihtiyaç sahibi öğrenciler için giysi ve kırtasiye yardımı gerçekleştirdi. MİAD yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kadın kolları üyeleri 250 öğrenciye okul kıyafeti, spor ayakkabı ve kırtasiye destekleri sağladı.

ETKİNLİĞİ ÖNEMLİ İSİMLER DESTEKLEDİ

Program, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er, MİAD Kadın Kolları Genel Başkanı Gülten Altan ve yönetim kurulu üyeleri Hanife Karaca, Kübra Şengöz, Hatice Gülsoy, Mina Şahintürk gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. MİAD üyeleri, daha sonra Malatya Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz ile bir araya gelerek karşılıklı istişarede bulundu.

