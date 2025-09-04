MİAD Öğrencilere Yardımda Bulundu

YARDIM FAALİYETİNE DESTEK OLDU

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD), ihtiyaç duyan öğrencilere giysi ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. MİAD’tan gelen bilgilere göre, kadın kolları üyeleri, 250 öğrenciye okul kıyafeti, spor ayakkabı ve kırtasiye desteği sundu.

PROGRAMDA KATILIMCI İSİMLER

Programda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er, MİAD Kadın Kolları Genel Başkanı Gülten Altan, yönetim kurulu üyeleri Hanife Karaca, Kübra Şengöz, Hatice Gülsoy, Mina Şahintürk, MİAD Malatya Şube Başkanı Mevlüt Alçık ve eşi Reyhan Alçık yer aldı. Ayrıca, MİAD üyeleri, Malatya Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz ile görüşerek istişarede bulundu.