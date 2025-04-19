MİAD Toplantısı’nda İhracat Artışı Açıklandı

MALATYA İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TOPLANTISINDA İKTLİŞİM YAPILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) İstişare Toplantısı’nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı açıklamada, “22 yılda mal ihracatını yedi buçuk kat artışla 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkarttık. Toplamda 377,1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında değerlendirmeler yaparak dikkat çeken noktalara değindi.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Bolat, MİAD’ın eski başkanı Yunus Aktaş’a ve yönetimine teşekkür ederek, çiftçi kayıt sisteminin önemine vurgu yaptı. “Çiftçi kayıt sisteminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Hala çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayanlar var. Tarım sigorta sisteminin önemi anlaşıldı. Tarım sigorta sisteminde sigorta primlerinin yüzde yetmişini bile hükümetimiz hazinemiz üstleniyor” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bakan Bolat, deprem bölgesinde iki yıl içinde tamamlanan konut, köy evi ve iş yeri sayısını da açıkladı. “Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede 201 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 453 bine tamamlanacak. Altyapı ve üstyapı işleri kalırsa onlar da 2026’ya tamamlanacak” dedi.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Dış ticaret verilerine ilişkin bilgiler veren Bolat, “22 yılda mal ihracatını yedi buçuk kat artışla 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkarttık. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla ihracatımız yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi” ifadelerini kullandı.

SURİYE İLE TİCARET ÇALIŞMALARI

Suriye ve ABD ile ticaretin artırılacağına dikkat çeken Bolat, “Suriye’nin nasıl bir yıkım içinde olduğunu, halkın nasıl bir fakirlik içinde olduğunu görsünler. Suriye’ye de yapılacak çok iş var. Biz Suriye’yle de ticareti arttırmaya gayret ediyoruz. Mayıs ayı içinde de Türk-Amerikan Konseyi toplantıları vesilesiyle gideceğimiz ABD’de Amerikalı Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerimizi yapacağız” şeklinde konuştu.

DENGELİ TİCARET HEDEFİ

Dengeli ticaretin temel öncelik olduğuna vurgu yapan Bolat, “Biz şuna bakıyoruz arkadaşlar. Kazan kazan prensibiyle dengeli ticaret bizim temel önceliğimiz. Avrupa Birliği ile bunu başardık. 110 milyar dolar satıyoruz, 110 milyar dolar alıyoruz. ABD ile de dengeye yakın sağlanacak bir ticaretimiz var. 35,5 milyar dolar ticaretimiz arttı 2021-2022 döneminde. Burada da 2,5 milyar dolar bir dış ticaret açığımız var. Ama bizim bu konuda yatırımlar noktasında, ticaret noktasında ABD ile dengeli bir ticaret hedefimiz var” diye sözlerini tamamladı.