Miami Grand Prix’sini Piastri Kazandı

OSCAR PİASTRI MIAMI GRAND PRIX’SİNİ KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 6. yarışı Miami Grand Prix’sini McLaren takımının Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri kazandı. Yarış, Miami’deki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirildi. Piastri, yarışı 1 saat 28 dakika 51.587 saniye süresiyle birinci sırada tamamlayarak sezonun 4. galibiyetini elde etti.

YARIŞTAKİ DİĞER SONUÇLAR

Piastri’nin takım arkadaşı Lando Norris, Piastri’nin 4.63 saniye gerisinde ikinci, Mercedes takımının sürücüsü George Russell ise liderin 37.644 saniye arkasında üçüncü olarak yarışı bitirdi. Sezonun bir sonraki yarışı olan Emilia-Romagna Grand Prix’si, 18 Mayıs’ta İtalya’da gerçekleştirilecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Miami Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 131

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 115

3. Max Verstappen (Hollanda): 99

4. George Russell (Büyük Britanya): 93

5. Charles Leclerc (Monako): 53

Takımlar:

1. McLaren: 246

2. Mercedes: 141

3. Red Bull: 105

4. Ferrari: 94

5. Williams: 37