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Miami Heat, Play-Off’a Yükseldi

Miami Heat, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Atlanta Hawks’ı uzatmalarda 123-114 yenerek play-off turuna yükseldi. Miami Heat, böylelikle NBA tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Bu sezonu 10. sırada tamamlayarak play-offlara yükselen ilk takım olma başarısını gösteren Heat, ayrıca 2 deplasman galibiyetiyle bunun altına imza atan ilk ekip olarak tarihe geçti.

ÖNEMLİ PERFORMANSLAR

State Farm Arena’da gerçekleşen mücadelede Tyler Herro, 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt ile öne çıkarken; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribaunt ile “double-double” yaptı. Hawks tarafında Trae Young’ın 29 sayı ve 11 asist, Onyeka Okongwu’nun ise 28 sayı ve 12 ribauntluk performansları galibiyet için yeterli olamadı.

PLAY-OFF RAKİBİ CLEVELAND CAVALIERS

Miami Heat, play-off turunda Doğu Konferansı’nı lider olarak tamamlayan Cleveland Cavaliers ile eşleşecek. Bu karşılaşma, Heat için yeni bir meydan okuma olacak ve takımın performansı merakla bekleniyor.

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