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Michael Anthony Ganoe Neden Gözaltına Alındı?

GÖSTERİLERİ DİKKAT ÇEKEN YAYINLARLA DESTEKLEYEN GANOE

Saraçhane’deki gösterilere katılan Michael Anthony Ganoe, yaptığı provokatif yayınlarla dikkat yazdırıyor. İstanbul’a geldikten bir gün sonra gerçekleştirdiği yayında, “Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook’a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum.” sözleriyle destek çağrısında bulundu.

GANOE’NİN KİMLİĞİ VE GÖZALTINA ALINMA SEBEBİ

Michael Anthony Ganoe’nin, bir internet sitesinde freelance gazeteci olarak çalıştığı ve farklı ülkelerde provokatif haberlere imza attığı öğrenildi. Aynı zamanda, Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu olarak da etkinliklerini devam ettiriyor. Ganoe, 23 Mart akşamında ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan çıkış yaparken gözaltına alındı. Vatan Emniyet Müdürlüğü’ndeki Göçmen Şube tarafından ifadesi alınan Ganoe, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” suçundan işlem gördü ve sınır dışı edilmek için işlemler başlatıldı.

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