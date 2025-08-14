Michael Porter Jr, Bahislerden Ölüm Tehditleri Aldı

NBA’DE SPOR BAHİSLERİ SORUNU

Michael Porter Jr, NBA ekibi Brooklyn Nets’te forma giyen başarılı basketbolcu, spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını belirtti. Katıldığı bir podcast programında durumunu ifade eden Porter, “Kardeşimin (Jontay Porter) yaşadığı durum ortada. Malik Beasley aynı durumda. Terry Rozier de zor durumda. Bahis meselesi giderek daha da kötüleşecek. Üstelik gerçekten ölüm tehditleri alıyoruz. Bir gün, dengesiz bir kumarbazın bir sporcuya fiziksel saldırıda bulunması durumunda ne olacağını merak ediyorum” şeklinde konuştu.

BASKETBOLDA YENİ BİR TEHDİT

Porter, ayrıca, “İşin garip yanı, çok iyi oynarsam alt bahis oynayanlarla uğraşıyorum; kötü oynarsam da üst bahis oynayanlara kaybettiriyorum. Sonuç olarak her şekilde bazı insanların parası boşa gitmiş oluyor” diyerek durumu daha da çarpıcı bir şekilde anlattı. 27 yaşındaki basketbolcu, bahis oyunlarının bazı sporcuları çektiğini ifade ederek, “Düşünsenize, ‘Bu maçta bana 10 bin dolarlık alt bahis oynayın. Bu maç sakatlanmış gibi yapacağım, üç dakikada oyundan çıkacağım’ diyerek sadece bir maçta tüm arkadaşlarını zengin edebilirsin. Bu doğru değil ama bazı insanlar böyle düşünebilir. Yokluktan geliyorlar ve tüm arkadaşları da bu şekilde” şeklinde yorumda bulundu.

KARDEŞİNE YASAK GELDİ

Son olarak, Michael Porter Jr’ın kardeşi Jontay Porter, oynadığı maçlara bahis oynadığı gerekçesiyle 2024 yılında NBA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılmıştı. Bu durum, spor camiasında bahislerin yol açabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.