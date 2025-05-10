Michael Saylor, Bitcoin Fiyatını Değerlendirdi

KRİPTO PARADA YATIRIMCI ROTASYONU

Kripto para piyasasının öne çıkan isimlerinden Michael Saylor, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendiriyor. Saylor, piyasada meydana gelen değişimlerin, uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımcılar arasında net bir ayrım oluşturduğunu vurguluyor. Bitcoin’in tüm zamanların zirvesi olan 109.000 dolara ulaşmasının ardından yaşadığı gerileme, çeşitli yatırımcı profillerinin stratejilerini açıkça ortaya koyuyor. Saylor, “ekonomik olarak ilgilenmeyen tarafların” varlıktan çıktığını ve bunun yaninda yeni bir yatırımcı grubunun piyasaya dahil olduğunu dile getiriyor.

GOVERNMENT CONTROLÜ VE YATIRIM ZİHNİYETİ

Strategy’nin kurucusu Saylor, birçok Bitcoin’in hükümetlerin ve avukatların kontrol altında olduğunu ve bu grupların “10 yıllık yatırımcı zihniyeti” taşımadığını belirtiyor. Bu kesimlerin Bitcoin fiyatı yükseldiğinde likidite sağlamaya yönelik satışlar yaptığına işaret eden Saylor, bu durumun piyasada bir dönüşüm sürecine işaret ettiğini düşünüyor. Bitcoin, 8 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife teklifi ertelendikten sonra 1 Şubat’tan bu yana ilk kez 100.000 dolar seviyesini geçmeyi başardı. Bu artış, Strategy’nin Bitcoin yatırımlarının değerini ortalama alım fiyatının yüzde 50,27 üzerine taşıdı. Şirket, şu anda yaklaşık 57.23 milyar dolar değerindeki 555.450 Bitcoin’e sahip.

ABD’NİN BİTCOİN’E YENİ YAKLAŞIMI

Saylor, ABD hükümetinin Bitcoin’e yönelik tutumundaki değişikliğe de dikkat çekiyor. Trump’ın 7 Mart’ta imzaladığı Stratejik Bitcoin Rezervi ile ilgili yürütme emri sonrasında, kabine üyelerinin kripto para konusundaki heyecanının kendisini şaşırttığını ifade eden Saylor, “ABD’nin son altı ayda Bitcoin’i bu kadar radikal bir şekilde benimsemesine şaşırdım.” açıklamasında bulunuyor. Ek olarak, Farside verilerine göre, son beş işlem günü içinde spot Bitcoin ETF’leri toplamda 564,7 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. Bu durum, kurumsal alıcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.