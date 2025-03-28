Michael Schumacher’in Sağlık Durumu Kötüleşiyor

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MICHAEL SCHUMACHER’İN DURUMU

2013 yılında kayak yaparken ağır yaralanan ve o günden beri halkla hiç iletişim kurmayan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in sağlık durumu uzun süredir merak ediliyordu. Yıllar sonra, Schneider’in sağlığı hakkında kötü bir haber gündeme geldi. Alman gazeteci Felix Gorner, Michael Schumacher’in durumu hakkında, kendisine yakın bilgiler paylaşarak, “Durum çok üzücü. Sürekli bakıma ihtiyacı var ve tamamen bakıcılarına bağımlı durumda” sözlerini söyledi.

SÖZLÜ İLETİŞİM SORUNLARI

Felix Gorner ayrıca, Schumacher’in sözlü iletişim kuramadığı yönünde iddiaları da doğruladı. “Artık sözlü iletişim kuramıyor” ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. 2021’de Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher de babası hakkında “Konuşacak çok şeyimiz olurdu ve eğer konuşsaydık harika olurdu” şeklinde açıklama yapmıştı.

Michael Schumacher’in sağlık durumu hakkında oldukça az bilgi bulunuyor. Kazadan sonra hiçbir fotoğraf ya da video paylaşılmadı. Ayrıca yalnızca yirmi kişinin Michael Schumacher ile iletişim kurma yetkisi olduğu da belirtiliyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) eski başkanı Jean Todt, onunla görüşen kişilerden biri. Todt, geçtiğimiz Şubat ayında “Onu düzenli olarak görüyorum. Aramızdaki bağ geçmişteki işlerin ötesine geçiyor. O artık Formula 1’den çok uzakta olan hayatımın bir parçası” şeklinde konuştu.