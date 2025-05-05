Michigan’da Öğrencilerin Davası Düşürüldü

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

ABD’nin Michigan eyaletinde, üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri sırasında kampüs alanına izinsiz girmek ve polise karşı gelmekle suçlanan 7 öğrencinin davası düşürüldü. Bugün Michigan Bölge Mahkemesinde görülen duruşma öncesi savcılık, bu öğrenciler hakkındaki suçlamaları geri çekti. Duruşma sadece iki dakika sürdü.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Öğrencilerden birinin avukatı Amir Makdel, davanın düşürülmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Bugünkü zafer sadece bu 7 öğrenci için değil, ifade özgürlüğü hakkına inanan herkes içindir.” ifadelerine yer verdi. Makdel, “Ancak bugün unutmamamız gerekiyor ki bu ülkede hala soruşturmalarla karşı karşıya kalan öğrenciler var ve Filistin’de hala soykırım devam ediyor. Bugün güçlü bir şekilde ayağa kalkıp ‘Filistin’e özgürlük’ diyebilmeliyiz.” şeklinde konuştu.

DESTEK GÖSTERİLERİ

Öğrencilere destek veren aileler ve vatandaşlar, mahkeme kararını sevinçle karşıladı ve alkışlarla kutladı. Michigan Üniversitesinde öğrenim gören Oliver Kozler, Samantha Lewis, Henry MacKeen-Shapiro, Michael Mueller, Asad Siddiqui, Avi Tachna-Fram ve Rhiannon Willow, geçen eylül ayında, üniversitede kurulan Filistin yanlısı kampın polis tarafından dağıtılmasının ardından alana izinsiz girmeleri ve bir polis memuruna direnç göstermeleri sebebiyle yargılanmışlardı. 7 öğrenci de haklarındaki suçlamaları reddetmişti.

AVUKATA YAPILAN SALDIRI

Diğer yandan, öğrencilerin avukatı Makdel, 6 Nisan’da, ailesiyle Dominik Cumhuriyeti’nden dönerken Detroit havalimanında İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Sınır Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından 2 saate yakın sorgulandığını belirtti. Makdel, Michigan Üniversitesinde 2024’te Filistin’e destek gösterisine katılması nedeniyle hedef alındığını düşündüğünü aktardı.