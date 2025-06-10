Michigan’da Sahte Bomba İhbarda Bulundu

Olayın Başlangıcı

ABD’nin Michigan eyaletinde, Spirit Airlines’a ait bir uçağa geç kaldığı için uçağa alınmayan 23 yaşındaki Charles Robinson, bu duruma intikam almak amacıyla sahte bir bomba ihbarında bulundu. Bu doğrulama, ABD Michigan Doğu Bölgesi Savcılığı tarafından yapıldı. Robinson, Detroit’ten kalkacak olan Spirit Airlines’ın 2145 sefer sayılı uçağını kaçırdıktan sonra havayolu yetkilileriyle gergin bir tartışma yaşadı. Görevliler, kendisine uçağa alınmayacağını ve biletini yeniden rezerve etmesi gerektiğini bildirdi.

Bomba İhbarının Ayrıntıları

Robinson, uçağı kaçırmasının ardından sabah saat 06.45 civarında, sahte bomba ihbarı yaparak büyük bir paniğe yol açtı. Savcılığın açıklamasına göre, Robinson sadece bu tehditle yetinmedi; aynı zamanda uydurma bir bombacı hakkında detaylı bir eşkal tarifini de vererek yetkililere yanlış bilgi sundu. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken, bomba arama köpekleriyle uçağın ve çevresinin detaylı bir şekilde aranması gerçekleştirildi. Şans eseri, yapılan aramalar sonucunda herhangi bir patlayıcı bulunamadı.

Resmi Açıklamalar ve Gözaltı

ABD Savcısı Jerome F. Gorgon Jr., olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiçbir Amerikalı, ‘bomba’ ve ‘uçak’ kelimelerini aynı cümlede duymak istemez. Bu tür tehditler güvenlik algımızı zedeliyor ve güvenlik güçlerinin kaynaklarını israf ediyor” ifadelerini kullandı. FBI, Robinson’u Los Angeles’a gitmek üzere başka bir uçuşa binmeye çalıştığı sırada havaalanında gözaltına aldı. Monroe, Michigan’da yaşayan Robinson hakkında sahte bomba tehdidiyle ilgili bir ceza davası açıldı. Savcılığın verdiği bilgilere göre, ihbar sırasında Robinson, “Bu uçuşu (2145) havaya uçurmaya çalışan biri olacak” diyerek tehditte bulundu. Ayrıca, “Bu kişi TSA kontrol noktasından bombayı geçirmeye çalışacak. Tespit edilemeyeceğini söylüyorlar. Lütfen bu uçağın kalkmasına izin vermeyin” şeklinde konuştu.