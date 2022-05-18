Miçotakis, Biden’a Türkiye’yi şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Amerika Birleşik Devletleri’ne Türkiye’yi şikayet etti.

ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD ziyaretine ‘Türkiye’ damgasını vurdu. Miçotakis, Türkiye’yi ‘Mavi Vatan’ haritasını göstererek Biden’a şikâyet etti, ABD Kongresi’nden dolaylı biçimde Ankara’nın F-16 talebine onay vermemesini istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Beyaz Saray’da Yunan bayraklı kravat takarak kendisini ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden’a ‘Mavi Vatan’ haritasını göstererek, Türkiye’yi şikâyet etti. Ayrıca ABD’den 20-24 adet F-35 tipi savaş uçağı satın alımına da talip oldu. Biden, askeri üsler dahil ABD’nin her isteğini yerine getiren Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis’i çok sıcak karşıladı. Hatta konuşmasında “Kıbrıs’ta iki ayrı devlete dayalı bir çözümü kimse kabul etmeyecek” diyen Miçotakis’i alkışladı.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Yunan hükümet kaynakları, Miçotakis’in Biden ile görüşmesinde, Türk savaş uçaklarının Ege’deki uçuşlarından ve özellikle adalar üzerinden “üst uçuşlar”dan şikâyet ederek, Beyaz Saray’a beraberinde getirttiği, Türkiye’nin çevresini saran denizlerde ‘yetki alanı’ ilan edilmesiyle ilgili “Mavi Vatan” doktrinini konu alan haritayı ABD Başkanı’na gösterdiğini söylediler. Buna göre, Yunan Başbakanı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de güvenliği tehlikeye attığını da iddia etti. Miçotakis, Biden ile görüşmesinden sonra, Yunanistan’ın 1821’de Osmanlı’ya karşı isyanın 201’inci yılı nedeniyle düzelenlenen davet sırasındaki konuşmasında “Komşularımızla anlaşmazlıkların barışçı şekilde çözümünden yanayız. Ancak, egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir ihlali de kabul etmeyeceğiz” dedi.