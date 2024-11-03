Miçotakis’in Türkiye İle İyi İlişkileri

SAVUNULAN DİYALOG VE SAKİN SULAR

Miçotakis, dün Skai televizyonuna verdiği demeçte Türkiye ile diyaloğun önemini vurguladı ve sakin suların yanındayım mesajı verdi. Özellikle lideri olduğu Yeni Demokrasi partisinde diyaloğa karşı çıkan kesimlere karşı bir tepki göstererek, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır” ifadelerine yer verdi.

GÜÇLÜ İLİŞKİLERİN TEMELİ

Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomik açıdan 5 yıl öncesine göre daha güçlü olduğunu belirten Miçotakis, “Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayım. İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkûmuz” dedi. Ardından da “Türkiye ile savaşalım diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilmez şeyler” ifadesini ekledi.