Miçotakis’in Türkiye’ye Füze Satışı Endişesi

YUNANİSTAN BAŞBAKANI PARİS’TE MACRON İLE GÖRÜŞÜYOR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün Paris’te gerçekleştirilecek “Yapay Zeka Eylem Zirvesi” kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başbaşa bir görüşme yapacak. Görüşmede, Türkiye’ye havadan havaya METEOR füzeleri satışı olasılığının gündeme gelmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN’IN ENDİŞELERİ

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Miçotakis’in Türkiye’ye METEOR füzeleri satışının gerçekleşmemesi için talepte bulunacağı ifade ediliyor. Ancak, Yunanistan’ın bu satışı durdurma olasılığının oldukça zayıf olduğu belirtiliyor. Kathimerini gazetesi, Miçotakis’in Brüksel’deki AB Zirvesi sırasında Macron ile yaptığı sohbet esnasında, Türkiye’ye METEOR füzeleri satışıyla ilgili bilgiler talep ettiğini aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ise, konuyla ilgili olarak İngiltere’nin Türkiye ile temaslarda bulunduğunu ancak nihai bir anlaşmanın olmadığını ifade ettiğini öne sürdü. Fransız kaynaklar, METEOR füzelerinin Mbda konsorsiyumu tarafından üretildiğini ve Fransa’nın bu süreçte “başrol” oynamadığını belirtti. Ayrıca, Yunanistan’ın elinde 36 adet METEOR füzesi bulunduğu kaydedildi.

DENDIAS UYARILARDA BULUNDU

Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak’ta Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer’dan, Türkiye’ye METEOR füzeleri satışı hakkında resmi bilgi istedi. Dendias, büyükelçiye Yunanistan’ın böyle bir duruma kesinlikle karşı olduğu ve bunun, Yunanistan ile Fransa arasındaki stratejik ilişkilerle çeliştiğini aktardı. Ayrıca, Dendias, Türkiye’yi kastederek, “Ülkemizin tehditle karşı karşıya bulunduğu apaçıktır. Biz bunu unutmak istesek de, beyan ve eylemlerle bize hemen her gün hatırlatılıyor. Bu tehdidi önleyebilmemiz için de gücümüzü arttırmalıyız” ifadelerini kullandı.