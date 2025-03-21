Miçotakis’ten İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki

YUNANİSTAN BAŞBAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis, Brüksel’deki zirvenin bitmesinin ardından basın mensuplarına çeşitli konular hakkında bilgi verdi. Gazetecilerin, Türkiye ile birlikte yürütülen “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelere dair soruları üzerine yanıt veren Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE DEMOKRASİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili bir sorun üzerine Miçotakis, “Türkiye’deki gelişmelerden kaygılıyım. Siyasi özgürlüklere saygı göstermek, demokrasinin temel unsurlarındandır.” dedi. Ayrıca Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan ve AB ile daha yakın ilişkiler kurmayı hedefleyen bir ülke konumunda olduğunu da vurguladı.

ANKARA ZİYARETİ İÇİN TARİH YOK

Miçotakis, Türkiye’ye yapacağı ziyaret ile ilgili ise “Sorunuzun ilk kısmına gelince; hayır, Ankara’ya yapacağım ziyaret için henüz belirlenmiş bir tarih yok.” ifadesini kullandı. Başbakan’ın yanıtları, Yunanistan-Türkiye ilişkileri açısından önemli gelişmeleri gözler önüne serdi.