Miçotakis’ten İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MIÇOTAKİS’İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Brüksel’deki zirvenin bitiminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazeteciler, Başbakan Miçotakis’e, Türkiye ile birlikte yürütülen “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ne zaman görüşeceği konusunda sorular yöneltti.

Türkiye’deki Gelişmelere İlişkin Endişeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına kısa bir açıklamayla değinen Miçotakis, “Türkiye’deki gelişmelerden kaygılıyım. Siyasi özgürlüklere saygı göstermek, demokrasinin temel unsurlarındandır. Türkiye, kağıt üzerinde, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan ve AB ile daha yakın ilişkiler kurmayı arzulayan bir ülke konumunda.” dedi.

Ankara Ziyareti İçin Tarih Yok

Açıklamalarına devam eden Miçotakis, Türkiye’ye yapacağı ziyarette belirlenmiş bir tarih olmadığını ifade etti: “Sorunuzun ilk kısmına gelince; hayır, Ankara’ya yapacağım ziyaret için henüz belirlenmiş bir tarih yok.”