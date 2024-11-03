Miçotakis’ten Türkiye Üzerine Açıklamalar

MIÇOTAKİS’TEN DİYALOG VURGUSU

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 8 Kasım’da yapacağı önemli Atina ziyareti öncesi Türk-Yunan ilişkileri hakkında olumlu mesajlar verdi. Miçotakis, Türkiye ile olan diyaloğu destekleyerek, sakin sulardan yana olduğunu belirtti. Özellikle kendi liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi içindeki diyaloğa karşı olanlara da yanıt veren Miçotakis, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır,” şeklinde konuştu.

GÜÇLENEN YUNANİSTAN

Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomik açıdan 5 yıl öncesine göre daha güçlü olduğunu iddia eden Başbakan Miçotakis, “Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayım. İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkumuz,” dedi. Ayrıca, “Türkiye ile savaşalım diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilmez şeyler,” ifadelerini ekledi.

FİDAN’IN ATİNA ZİYARETİ

Bakan Fidan’ın Atina ziyaretinde, ocak ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Miçotakis’in öncülüğünde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) hazırlıkları yapılacak. Bu ziyaretten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi bekleniyor.