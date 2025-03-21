YUNANİSTAN BAŞBAKANI MIÇOTAKİS’İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Brüksel’deki zirvenin ardından gündeme dair bazı açıklamalar yaptı. Gazetecilerin yönelttiği Türkiye ile gerçekleştirilen “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası görüşmeleri hakkında sorulara yanıt verdi.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASINA YORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Miçotakis, “Türkiye’deki gelişmelerden kaygılıyım. Siyasi özgürlüklere saygı göstermek, demokrasinin temeli unsurlarındandır. Türkiye, kağıt üzerinde, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan ve AB ile daha yakın ilişkiler kurmayı arzulayan bir ülke konumunda.” şeklinde konuştu.

ANKARA ZİYARETİ İÇİN TARİH YOK

Açıklamalarını sürdüren Miçotakis, gazetecilere verdiği yanıtta, “Sorunuzun ilk kısmına gelince; hayır, Ankara’ya yapacağım ziyaret için henüz belirlenmiş bir tarih yok.” ifadelerini kullandı.