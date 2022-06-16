Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler o kadar da kötü değil

Son günlerde artan Yunanistan-Türkiye gerilimi hakkında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten açıklama geldi.

Son günlerde Atina-Ankara arasında gerilim artarken, Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ilişkilerin “o kadar da kötü olmadığını” savundu.

Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuşan Miçotakis, “ilişkilerin, iki ülkenin savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de birbirini izlediği 2020 yılındaki gibi en kötü seviyesinde olmadığını” savundu. Konuyla ilgili “Sözlü bir gerginlik var ama sahada henüz bir gerilim yok, umarım o noktaya gelmeyiz” diyen Miçotakis, öte yandan “Avrupa’nın işgale verdiği tepki ortada…” ifadesiyle Ukrayna üzerinden Türkiye’ye mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.