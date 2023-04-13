Miçotakis, Türkiye’yi Almanya’ya şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’yi göçü kullandığı gerekçesiyle Almanya’ya şikayet etti.

Yunanistan dış politikasını Türkiye aleyhtarlığı üzerine kuran Yunanistan Başbakanı Miçotakis, düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Alman basınına konuşan Miçotakis, Türkiye’nin göçü stratejik bir silah olarak kullandığını iddia ederek AB’den kendilerine yardım etmelerini istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis her fırsatta Türkiye’yi Batı’ya şikayet ediyor. 21 Mayıs’ta Yunanistan’da gerçekleştirilecek olan genel seçim çalışmalarını Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüten Yunan Başbakan, seçim vaadi olarak ise Türkiye sınırlarına duvarlarla kapatmayı vadediyor.

Almanya basınından Bild gazetesine konuşan Miçotakis, kıtaya göçmen hareketliliğine ilişkin mesajlar verirken Türkiye’yi suçladı.

Yunan Başbakan’ın sözlerine yer veren Alman Bild, “Mültecileri Avrupa’dan uzak tutmak istiyor. Bunun için bir duvar inşa ettiriyor.” diye yazdı. “Göç politikası duvarlar olmadan işe yaramaz” Miçotakis, Avrupa’nın izlediği göç politikasının “dış sınırlarda duvarlar ve çitler olmadan işe yaramayacağına” inandığını belirtti.

“Türkiye, göçü silah olarak kullandı” diyerek Türkiye’yi hedef alan Miçotakis şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldikten 6 ay sonra Yunanistan’da yani Avrupa topraklarında organize bir yasa dışı göçmen işgali ile karşı karşıya kaldık. Göçü jeopolitik amaçlarla silah olarak kullanan ilk ülke Türkiye oldu. O sırada Avrupa Birliği’nin tüm liderliği Türkiye-Yunanistan sınırına geldi ve sınırı savunurken bizi alkışladı.”

AB ÜLKELERİNDEN PARA İSTEDİ

Alman gazetesi, Yunanistan ile Türkiye arasında Meriç Nehri üzerinde halihazırda bir duvar bulunduğunu belirtirken, “Yunanistan bunu genişletmek istiyor ve Avrupa Birliği’nden sübvansiyon talep ediyor.” diye yazdı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina’nın duvarın inşası için tek başına ödeme yapmak zorunda kalmasının “adil olmadığını” savundu.

“BİZ BİR CEPHE DEVLETİYİZ”

Göç baskısıyla en ön safta karşılaştıklarını anlatan Miçotakis, “Biz bir cephe devletiyiz. Ciddi bir göç baskısına maruz kalıyoruz. Avrupa Birliği’nden yardım bekliyoruz. Maksimum destek için çalışacağım. Bu mümkün değilse, çiti milli fonlarla inşa edeceğiz. Pahalı ama Yunanistan gibi bir ülke için kesinlikle mümkün.” ifadelerini kullandı.