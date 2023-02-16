Miçotakis’den Türkiye açıklaması

10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası Türkiye’ye büyük yardımda bulunan Yunanistan’dan yeni açıklamalar geliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ikili ilişkilerde oluşan olumlu atmosferin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iyileşme sağlayabileceğine inandığını belirtti. Miçotakis, Yunan kurtarma ekiplerinin de Türkiye’de hayat kurtarmasından duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.

Türkiye’nin yaşadığı iki büyük depremin ardından, Yunanistan arama kurtarma çalışmalarında faaliyet göstermiş ve üzüntülerini dile getirmişti. Kozani’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miçotakis, Yunanistan’dan giden arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye’de hayat kurtarmasından duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.