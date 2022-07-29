Miçotakis’ten Erdoğan hakkında skandal sözler

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında akıl almaz ithamlarda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürerken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye’yle ilişkilere değindi.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege’de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı’nı hedef alarak “Benim için Miçotakis diye birisi yok” demiş, iki lider geçen ayki NATO zirvesinde de yan yana gelmemişti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, hafta başında Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye’yi Ege ve Akdeniz’de ‘saldırgan tavır sergilemek’le suçlamıştı.