Miçotakis’ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapılmayacağını ifade etmesinin ardından, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istediğini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Miçotakis, “iyi diplomatik uygulama kurallarından sapan her türlü söylemi geride bırakacağız” dedi. Bu yaklaşımın doğru olduğunu belirten Miçotakis “Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak, daha sakin sulara geri döneceğimize inanıyorum. En zor koşullarda bile bu kanalların kapanmaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı, uluslararası hukukun Yunanistan’ın yanında olduğunu da sözlerine ekledi.