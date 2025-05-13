Microsoft Çalışan Sayısını Yüzde 3 Azaltıyor

ÇALIŞAN SAYISINDA AZALMA

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un çalışan sayısını yüzde 3 oranında azaltacağı bildirildi. Microsoft’un sözcüsü, bu konudaki açıklamasında, “Şirketi dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde hazırlamak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz.” şeklinde bilgi verdi. Açıklamada, şirketin iş gücünde düzenli olarak ayarlamalar yaptığı, daha çevik bir yapı için yönetici sayısını azalttığı ve süreç ile rollerin sadeleştirildiği vurgulandı.

İŞTEN ÇIKARMALARIN DETAYLARI

ABD basınında yayımlanan haberlere göre, Microsoft’un bu ayarlamaları çerçevesinde, çalışanlarının yüzde 3’ünün işine son verileceği ifade ediliyor. Buna dayanarak, işten çıkarmaların yaklaşık 6 bin kişiyi kapsadığı belirtildi. Böylelikle şirketin en son yaptığı açıklama, Microsoft’un 2023 yılında 10 bin çalışanın işine son verme kararının ardından en yüksek sayıdaki işten çıkarma durumu oldu.