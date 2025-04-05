“Microsoft Protestolarla Sarsıldı” “Çalışanlar İsrail İş Birliğini Protesto Etti” “AI CEO’su Süleyman Sahneden Tepki Aldı” “Gazze’de 50 Bin Ölüm İçin ‘Yazıklar Olsun’ Dendi” “Microsoft Çalışanları Askeri İş Birliklerinden İstifa Etti” “Yapay Zeka Askeri Hedef Seçiminde Kullanıldı”

MICROSOFT’UN 50. YIL KUTLAMASINDA PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

Microsoft’un 50. yıl dönümü kutlamaları, teknoloji yerine protestolarla gündeme oturdu. Şirketin İsrail ile iş birliklerine tepki gösteren çalışanlar, etkinlik sırasında sahneye çıkarak yöneticilere sert eleştiriler yöneltti. Protestolar, yapay zekanın askeri amaçlarla kullanımına karşı artan kurumsal tepkileri yeniden gündeme taşıdı.

SAHNEDE YAPAY ZEKA ELEŞTİRİSİ

Microsoft AI CEO’su Mustafa Süleyman’ın konuşma yaptığı sırada, çalışan Ibtihal Aboussad sahneye çıkarak şunları söyledi:

“Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor.”

Aboussad, kefiyesini sahneye fırlattıktan sonra güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı. Süleyman ise “İtirazın için teşekkür ederim, seni duyuyorum.” yanıtını verdi.

YAZILIM MÜHENDİSİNDEN ŞOK AÇIKLAMA

Microsoft Yapay Zeka Bölümü’nde çalışan Vaniya Agrawal da Bill Gates, Steve Ballmer ve Satya Nadella’nın önünde sahneye çıkarak,

“Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz. Gazze’de 50 bin Filistinli, Microsoft teknolojisiyle öldürüldü. Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun!” diye haykırdı.

Agrawal, protestosunun ardından istifa edeceğini duyurduğu e-postasında, “Bu şirkette kalarak suça ortak oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR: BİLGİMİZ YOKTU

Aboussad, yaptığı açıklamada, “İnsan haklarını ihlal eden kodlar yazmak için imza atmadım. Microsoft’un çalışmalarımı İsrail ordusuna satacağı konusunda bilgilendirilmedim.” dedi.

ŞİRKETTEN TEPKİLERE YANIT

Microsoft’tan yapılan açıklamada,

“Tüm seslerin duyulması için çeşitli kanallar sağlıyoruz. Ancak protestoların iş akışını kesintiye uğratmamasını bekliyoruz. İş uygulamalarımızın en yüksek etik standartlara uygun olduğundan eminiz.” denildi.

YAPAY ZEKA ASKERİ OPERASYONLARDA KULLANILDI

Associated Press’in araştırmasına göre, Microsoft ve OpenAI’nin geliştirdiği yapay zeka modelleri, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki bombardıman hedeflerini belirlemede kullanıldı. Bu durum, teknoloji devinin askeri iş birliklerine yönelik tartışmaları alevlendirdi.