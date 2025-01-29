Microsoft Ve OpenAI, DeepSeek Bağlantılarını Araştırıyor

MICROSOFT VE OPENAI’IN ARAŞTIRMALARI

Bloomberg’te yayınlanan habere göre, Microsoft ve OpenAI, ChatGPT verilerinin Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek ile ilişkilendirilen bir grup tarafından yetkisiz şekilde elde edilip edilmediğini araştırıyor. Haberde belirtildiğine göre, Microsoft’un güvenlik uzmanları, DeepSeek ile bağlantılı olduklarına inandıkları kişilerin geçtiğimiz sonbaharda OpenAI’ın uygulama programlama arayüzünün (API) kullanılarak büyük miktarda veri sızdırdığını gözlemledi. OpenAI’nın API’si, yazılım geliştiricilerin ve ticari müşterilerin OpenAI’ın hizmetlerini edinmek için kullandıkları ana yol olarak öne çıkıyor.

DEEPSEEK’İN BAŞARISI PİYASALARI SARSTI

Bloomberg raporuna göre, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı Microsoft, şirkete şüpheli faaliyetler hakkında bilgi verdi. ABD’li rakiplere alternatif olarak öne çıkan düşük maliyetli Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, hafta başında Apple Store’da ChatGPT’yi geride bırakarak en çok indirilen uygulama haline geldi. Bu durum teknoloji piyasasında büyük hareketlenmelere yol açtı ve birçok yatırımcının hisse satmasına yol açtı. Beyaz Saray’ın yapay zeka ve kripto girişimcisi David Sacks, Salı günü erken saatlerde Fox News’e verdiği bir röportajda, DeepSeek’in ABD’den fikri mülkiyet çalmış olabileceğini belirtti. Sacks, “DeepSeek’in yaptığı şeyin OpenAI’nin modellerinden bilgi çalmak olduğuna dair önemli kanıtlar var” dedi.

PİYASA REAKSİYONU VE ETKİLERİ

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in, OpenAI ve diğer rakiplerine göre çok düşük maliyetli bir yapay zeka çözümünü başarıyla uygulaması, Wall Street’te büyük bir sarsıntıya yol açtı. Yapay zeka altyapı yatırımlarının tahmin edildiği kadar yüksek maliyetli olması gerekmiyor algısı oluştu ve bu durum, başta Nvidia olmak üzere, yapay zeka alanında üretim yapan şirketlerin hisselerinde dramatik düşüşlere neden oldu. Ayrıca, teknoloji milyarderlerinin servetlerinde bir gün içinde büyük kayıplar kaydedildi.