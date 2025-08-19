Midas 80 Milyon Dolar Yatırım Aldı

MİDAS’IN YENİ YATIRIMI VE GELECEK HEDEFLERİ

Midas, Türkiye’deki yatırım uygulamaları arasında önemli bir yere sahip ve yeni yaptığı açıklamada Seri B turunda 80 milyon dolar yatırım aldığını belirtti. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Midas CEO’su Egem Eraslan, firmanın aldığı toplam yatırım tutarının 140 milyon doları aştığını açıkladı. Eraslan, “Midas olarak son 4 senede Türkiye’nin en pürüzsüz ve komisyonsuz yatırım deneyimini sunduk. Bunu sunduğumuz için milyonlarca kullanıcı bize güvendi. Bu yatırım sayesinde bilançomuzda artık 100 milyon doların üzerinde nakit rezerv tutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ ÜRÜNLER VE GELİŞMİŞ İŞLEMLER

Midas, aldığı yatırımı özellikle uluslararası güvenlik altyapısını güçlendirmek, türev ürünleri sunmak ve belirli kullanıcılar için gelişmiş yatırım ürünlerini hayata geçirmek amacıyla kullanacağını bildirdi. Platform, Borsa İstanbul, Amerikan borsaları, yatırım fonları ve kripto paraları tek bir sistemde birleştirerek 3,5 milyondan fazla yatırımcıya hizmet veriyor. Eraslan, yeni yatırım sayesinde vadeli işlem opsiyon piyasası (VİOP) ve masaüstü işlem platformu gibi yeni özelliklerin geleceğini duyurdu.

YATIRIMCILARIN GÜVENİ VE REKABET AVANTAJI

Eraslan, yatırımcıların büyük ilgi göstermesinin sebeplerinden birinin ürün odaklı bir yaklaşım sergilemeleri olduğunu vurguladı. Yabancı yatırımcıların yüksek standartlara sahip ve başarılı ürünlere yurt dışında gösterilen ilgiden beslendiğini belirten Egaslan, “Bugün Midas, Türkiye’de en aktif yatırım uygulaması. Bu da yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor” dedi.

KAYNAK VE SİNERJİ FIRSATLARI

Midas, yeni yatırımın getirdiği büyük bilgi birikiminin, şirketin büyümesini destekleyeceğine inanıyor. Eraslan, “Yatırımcılarımıza baktığınızda, dünyanın en büyük dijital bankaları olan Revolut ve Nubank’in hem ilk yatırımcıları hem de kurucuları olduklarını görüyorsunuz” dedi. Bu durumun sektörde önemli bir sinerji yaratacağına dikkat çekti.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE PANDEMİ SONRASI ETKİLER

Eraslan, prestijli fonların Türkiye’ye yaptığı bu yatırımın sadece Midas için değil, tüm fintech sektörü için moral kaynağı olduğuna inandığını söyledi. “Türkiye büyük bir pazar. Yabancı yatırımcılar en iyi deneyimi sağladığınızda gelmeyi tercih ediyor” diyen Eraslan, Midas’ın hedeflerini ve sektördeki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Midas, kullanıcılarına bugüne kadar 2 milyar TL’den fazla tasarruf sağladı ve bunu güvenilir bir platform oluşturarak başardı.