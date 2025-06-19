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Mide Balonu Operasyonu İhmal Sonucu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Geçen yıl haziran ayında özel bir hastanede gerçekleşen olayda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin’e gelen Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonu sırasında yaşamını yitirdi. İddiaya göre, mide yerine nefes borusuna balon yerleştirilmesi sonucu Ali Can Gül fenalaştı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayı başaramadı.

AİLENİN ŞİKAYETİ VE SORUŞTURMA

KKTC’de evladını toprağa veren baba Hasan Gül, oğlunun mide balonu taktırmak isterken yaşanan ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek sorumlulara karşı şikayetçi oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından doktor D.E. ve onunla birlikte çalışan sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü Dava Dairesi, D.E.’nin yaptığı itirazı reddetti. Bunun akabinde gece saatlerinde gözaltına alınan D.E., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, Anestezi Uzmanı S.G.’ye ev hapsi ve anestezi teknisyeni Y.Y.Ö.’ye adli kontrol kararı verildi.

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