MİDİBÜS Devrildi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

YARALILAR VE KAZANIN DETAYLARI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara’ya yönelen 06 EA 7369 plakalı midibüs, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsüyle Sivas-Yozgat kara yolundaki Beyazıt Kaçağı köyü ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza sonrası durumun bildirildiği yerde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Kaza sonucunda, 2 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.