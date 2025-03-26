Midibüs Tıra Çarptı: 10 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Sivas-Malatya Karayolu’nda bir yolcu midibüsü, tıra arkadan çarptı. İlk verilere göre kazada 10 kişi yaralanıyor. Olayla ilgili bilgiler, kazanın saat 10.00 sularında Sivas-Malatya Karayolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli’nde gerçekleştiğini gösteriyor.

KAZANIN SEBEBİ

Kangal yönünde giden H.K. yönetimindeki 58 LB 949 plakalı yolcu midibüsü, iddiaya göre sollama yaparken aynı yönde ilerleyen F.O. idaresindeki 06 FZ 2483 plakalı tıra arkadan çarptı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.