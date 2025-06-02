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Midibüs Yozgat’ta Devrildi, 2 Ölü

Yozgat’ta Midibüs Kazası

Taziye evinden dönenleri taşıyan bir midibüs, Yozgat’ta şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde gerçekleşti. Ankara’dan Sivas’a yapılan taziye yolculuğu dönüş yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü K.T.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu midibüs devrildi.

Kazada Yaralananlar ve Olay Yeri Müdahalesi

Kaza anında midibüs içerisinde toplam 29 yolcu bulunuyordu. Çarpmanın etkisiyle, 2 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır toplam 15 kişi yaralandı. Olay yerinin bildirilmesinin ardından sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Vali Özkan’dan Açıklama

Kaza sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek inceleme yaptı. Özkan, “Maalesef az önce meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor. Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum” şeklinde konuştu.

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