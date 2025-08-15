MİDLAS İle HİSAR-D Testi Başarıyla Gerçekleşti

BAŞARIYLA TAMAMLANAN ATIŞ TESTİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen milli dikey atım lançer sistemi (MİDLAS) ile TCG İstanbul’dan HİSAR-D RF füzesiyle yapılan atış testi başarıyla sonuçlandı. MİDLAS ile TCG İstanbul’dan Sinop açıklarında, ASELSAN’ın HİSAR-D RF füzesi ile gerçekleştirilmiş olan atış testinin başarıyla tamamlanması dikkat çekti. Testte ASELSAN’ın HİSAR-D atış kontrol sistemi ile GÜDÜ 200-MG veri bağı yer donanımı, füze üstü veri bağı, CENK 400-N AESA 4 boyutlu arama radarı, AKREP 300-N atış kontrol radarı ve AGRAS 2203/SA deniz hedefleri arayıcı başlığı önemli bir rol oynadı.

TESTİ DEĞERLENDİREN AÇIKLAMA

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atış testine dair görüntüleri Next Sosyal hesabından paylaşarak, “Savaş gemilerimiz için üretilen ve ASELSAN tarafından geliştirilen radarlardan atış kontrol sistemine, arayıcı başlıklardan veri bağlarına kadar entegre çözümlerin başarıyla çalıştığını kanıtlayan bu üstün başarı ülkemize hayırlı olsun. Bu tekrar edilen test; sistemlerimizin güvenilirliğini, her denemede adım adım üzerine koyma kararlılığımızı ve savunma sanayiimizdeki birlikte çalışma kültürünü bir kez daha ortaya koymuştur. ASELSAN’dan HAVELSAN’a, STM’den ROKETSAN’a kadar omuz omuza çalışan tüm ekiplerimizin oluşturduğu sinerji; Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katmakta, ülkemize stratejik kabiliyetler kazandırmaktadır. Milletimizin güvenliği için gece gündüz emek veren tüm şirketlerimize, mühendislerimize ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeline yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.