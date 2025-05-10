Midyat’ta Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

YAŞAMA VEDA EDEN NAZLI İŞLER

Mardin’in Midyat ilçesinde ailesinin yüksekten düştüğünü bildirdiği 2 yaşındaki Nazlı İşler, hastaneye kaldırılmasının ardından kurtarılamadı. Olay, akşam saatlerinde Midyat kırsalındaki Yolbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları Nazlı’nın yüksekten düştüğünü ifade etti.

AMBULANS VE HASTANE GİDERİ

Olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Nazlı bebek, ailesinin özel aracıyla hastaneye götürülmek istendi fakat mahalle yolunda ambulansla karşılandı ve ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tüm tedavilere rağmen Nazlı bebek, hayatını kaybetti.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Nazlı bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı ve ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.